Сахатырь (Никитина) Любовь Иосифовна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахатырь (Никитина) Любовь Иосифовна (Осиповна)

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Место рождения

Большое Судачье, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Судачье, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахатырь Василий Степанович (Стефанович)

Смерть
28.01.2019
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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