Сахатырь (Никитина) Любовь Иосифовна (Осиповна)
Место рождения
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти28.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахатырь Василий Степанович (Стефанович)
Смерть
28.01.2019
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область