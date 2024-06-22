Тюрин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Анисья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Анисья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Анисья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Анисья Стефановна
Рождение ребёнка
21.10.1887
Мать ребёнка: Тюрина Анисья Стефановна
Смерть
Неизвестно