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Левин Василей Космин

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Левин Косма Леонтьев

Мать: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Левина Анна Васильева

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Рождение ребёнка
09.08.1853

Сын: Левин Круглой Иван Васильевич

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Левин Георгий Васильев

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1854

Сын: Левин Евграф Васильев

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1856

Сын: Левин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Левин Мирон Васильев

Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Александра Григорьева

Смерть
Неизвестно
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