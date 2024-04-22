Левин Василей Космин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Левина Анна Васильева
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Рождение ребёнка
09.08.1853
Сын: Левин Круглой Иван Васильевич
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Рождение ребёнка
28.11.1854
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1856
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Левин Мирон Васильев
Мать ребёнка: Левина Александра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно