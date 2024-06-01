Заварзина (Харитонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина (Харитонова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Маркелл Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Заварзин Матвей Маркеллович

Отец ребёнка: Заварзин Маркелл Федорович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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