Солодилова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодилова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодилов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Солодилов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
17.03.1984

Сын: Солодилов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Солодилов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
27.11.1986

Сын: Солодилов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Солодилов Владимир Анатольевич

Смерть
Неизвестно

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