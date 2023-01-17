Лещенко Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1939

Сын: Лещенко Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Николаевич

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лещенко Дмитрий Николаевич

Смерть
1995
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
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