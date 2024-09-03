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Бондарев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Бондарев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Бондарев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: (Бондарева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Бондарев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
28.12.1914

Дочь: (Бондарева) Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
27.06.1917

Сын: Бондарев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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