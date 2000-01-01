Хуопалайнен (Пеннонен) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Пеннонен) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1891

Отец: Пеннонен Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1912

Дочь: Матикайнен Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1915

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Хуопалайнен Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Элза Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Айно Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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