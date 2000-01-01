Хуопалайнен (Пеннонен) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1891
Отец: Пеннонен Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1912
Дочь: Матикайнен Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1915
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Хуопалайнен Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Элза Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Айно Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно