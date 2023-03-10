Серова (Вокопьянц) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984
Рождение ребёнка
10.09.2005
Сын: Смирнов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Вячеславович
Бракосочетание
09.07.2016
Ленинский ЗАГС г.Саратова 10:40
Рождение ребёнка
14.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серов Денис Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно