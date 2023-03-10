Серова (Вокопьянц) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Вокопьянц) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984

Отец: Вокопьянц Виктор Юрьевич

Мать: Вокопьянц Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.2005

Сын: Смирнов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Вячеславович

Бракосочетание
09.07.2016

Муж: Серов Денис Валерьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Ленинский ЗАГС г.Саратова 10:40
Рождение ребёнка
14.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Денис Валерьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Вячеславович

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