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Березин Алексей Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Березин Михей Савельев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Березин Аника Алексеев

Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Березин Яков Алексеев

Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Березин Галактион Алексаеев

Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова

Смерть
1857

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