Березин Алексей Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Березин Михей Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Березин Галактион Алексаеев
Мать ребёнка: Березина Ирина Прохорова
Смерть
1857