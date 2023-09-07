Иваненко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко ?
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Михаил
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваненко Ивета
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иваненко Александр