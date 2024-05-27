Слинько Евфимия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Слинько Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слинько Сидор Иосифович

Место жительства
До 1900
Халепцы, Полтавська область
26.11.1900 восприемник Фонд №173 Опись №16 Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. https://ya.ru/archive/cat... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: (Слинько) Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович

Фонд №173Опись №16Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. https://ya.ru/archive/catalog/c7bc1c3a-d866-4458-b... Показать все
Место жительства
После 1900
Фонд №173 Опись №16 Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. 21.11.1900 https://ya.ru/archive/catalog/c7bc1... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Слинько Мефодий Сидорович

Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович

Фонд №173 Опись №16 Дело №1585 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей посёлков Губерлинский, Калпацкий, Банный за 1904 г. https://ya.ru/archive/catalog/025bf457-7a65-4e7... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Слинько Иван Сидорович

Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович

Фонд №173 Опись №16 Дело №1840 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей посёлков Банный, Хабарный, Калпацкий, села Александровское за 1909 г. https://ya.ru/archive/catalog... Показать все
Смерть
Неизвестно

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