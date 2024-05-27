Слинько Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1900
Халепцы, Полтавська область
26.11.1900 восприемник Фонд №173 Опись №16 Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. https://ya.ru/archive/cat... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: (Слинько) Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович
Фонд №173Опись №16Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. https://ya.ru/archive/catalog/c7bc1c3a-d866-4458-b... Показать все
Место жительства
После 1900
Фонд №173 Опись №16 Дело №1381 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Казанка, Крым; посёлков Калпацкий, Кумацкий за 1900 г. 21.11.1900 https://ya.ru/archive/catalog/c7bc1... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1904
Сын: Слинько Мефодий Сидорович
Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович
Фонд №173 Опись №16 Дело №1585 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей посёлков Губерлинский, Калпацкий, Банный за 1904 г. https://ya.ru/archive/catalog/025bf457-7a65-4e7... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1909
Отец ребёнка: Слинько Сидор Иосифович
Фонд №173 Опись №16 Дело №1840 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей посёлков Банный, Хабарный, Калпацкий, села Александровское за 1909 г. https://ya.ru/archive/catalog... Показать все
Смерть
Неизвестно