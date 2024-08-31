Куликов Михаил Сафронович
Место рождения
Дата рождения05.11.1915
Дата смерти17.01.1982
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1947
Сын: Куликов Владимир Михайлович1
Мать ребёнка: Куликова (Лапшина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1949
Дочь: Сидорова (Куликова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Куликова (Лапшина) Клавдия Михайловна
Смерть
17.01.1982