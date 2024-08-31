Куликов Михаил Сафронович 05.11.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Михаил Сафронович

Место рождения

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

05.11.1915

Дата смерти

17.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1915

Отец: Куликов Сафрон Минеевич

Мать: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Лапшина) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1947

Сын: Куликов Владимир Михайлович1

Мать ребёнка: Куликова (Лапшина) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1949

Дочь: Сидорова (Куликова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Куликова (Лапшина) Клавдия Михайловна

Смерть
17.01.1982

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