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Альбанский Иван Феофанович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Место жительства
1911
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Поручитель
22.07.1912 ст.
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Венчание Домнии Трифоновны Семенюк и Авраамия Савелиевича Саган Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянин Авраамий Савелиев Саган православный первым браком Девица до... Показать все
Смерть
Неизвестно
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