Альбанский Иван Феофанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
1911
Поручитель
22.07.1912 ст.
Венчание Домнии Трифоновны Семенюк и Авраамия Савелиевича Саган Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянин Авраамий Савелиев Саган православный первым браком Девица до... Показать все
Смерть
Неизвестно