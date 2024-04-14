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Тимохин Федор Гаврилович

Место рождения

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Тимохин, Тимофеевич Гаврил

Мать: Тимохина Прасковья Егоровна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рябков Нестор Федорович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рябков Яков Федорович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Рябкова) Улита Федоровна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рябков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябков Аристарх Федорович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Рябкова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рябков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Смерть
1889

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