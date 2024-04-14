Тимохин Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Рябкова) Улита Федоровна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рябков Аристарх Федорович
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Рябкова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Смерть
1889