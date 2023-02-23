?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анастасия Титовна
Отец ребёнка: Ефремов Тит Григорьевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ефремов Тит Григорьевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Ефремов Тит Григорьевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния