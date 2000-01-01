Тимофеева (Баскакова) Вера Тарасова(Б.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Баскакова) Вера Тарасова(Б.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Баскаков Тарасий Николаевич

Мать: Баскакова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
24.10.1895

Дочь: Тимовеева Параскева Григориевна(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: Тимофеева Ефросинья Григорьевна(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
14.08.1899

Сын: Тимофеев Александр Григорьевич(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Тимофеева Татьяна Григорьевна(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Тимофеев Евстафий Григорьевич(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: Тимофеева Феодосия Григорьевна(Р.С.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
28.05.1910

Дочь: Тимофеева Мария Григориевна(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
08.11.1911

Дочь: Тимофеева Екатерина Григорьевна(Р.)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Тимофеев Петр Григорьев(Р)

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно
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