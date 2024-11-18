Гаврилов Фадей (Хундияр)
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Кондратьев Алендей
Мать: Кульжари
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина (Азит)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина (Хасибе)
Мать ребёнка: Варвара (Варбинес) Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федотова Офимья (Хабибе)
Мать ребёнка: Варвара (Варбинес) Алексеева
Смерть
Неизвестно