Гаврилов Фадей (Хундияр) 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилов Фадей (Хундияр)

Место рождения

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кондратьев Алендей

Мать: Кульжари

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина (Азит)

Мать ребёнка: не указана

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина (Хасибе)

Мать ребёнка: Варвара (Варбинес) Алексеева

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федотова Офимья (Хабибе)

Мать ребёнка: Варвара (Варбинес) Алексеева

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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