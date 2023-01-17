Иванова (Васильева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1926
Дата смерти14.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926
Отец: не указан
Мать: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
06.12.1947
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.03.1953
Отец ребёнка: Иванов Иван Лукич
Рождение ребёнка
13.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Лукич
Смерть
14.01.1985