Иванова (Васильева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильева) Людмила Васильевна

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Место рождения

Колыгино, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

04.02.1926

Дата смерти

14.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1926

Отец: не указан

Мать: Евдокия Антоновна

Колыгино, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
06.12.1947

Муж: не указан

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1953

Сын: Иванов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Лукич

Рождение ребёнка
13.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Лукич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.01.1985
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