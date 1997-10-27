Семено Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семено Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1931

Дата смерти

27.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1931

Отец: Семено Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семено Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.12.1957

Дочь: Тимошенко Людмила Петровна

Мать ребёнка: Семено Мария Фёдоровна

Смерть
27.10.1997
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