Семено Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1931
Дата смерти27.10.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1931
Отец: Семено Иван
Рождение ребёнка
14.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семено Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.12.1957
Дочь: Тимошенко Людмила Петровна
Мать ребёнка: Семено Мария Фёдоровна
Смерть
27.10.1997