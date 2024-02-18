Дягилева Степанида Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева Степанида Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Афанасьева (Дягилева) Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Дягилев Игнат Терентьевич

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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