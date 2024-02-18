Дягилева Степанида Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Афанасьева (Дягилева) Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Дягилев Игнат Терентьевич
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно