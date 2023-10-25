Ванеева (Шестакова) Ирина Викторовна
Место рожденияп. Дружный
Дата рождения15.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1986
п. Дружный
Рождение ребёнка
25.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванеев Александр Викторович
Бракосочетание
01.11.2016
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванеев Александр Викторович
Место жительства
Неизвестно