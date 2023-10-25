Ванеева (Шестакова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванеева (Шестакова) Ирина Викторовна

Место рождения

п. Дружный

Дата рождения

15.01.1986

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1986

Отец: Шестаков Виктор Иванович

Мать: Шестакова Светлана Борисовна

п. Дружный
Рождение ребёнка
25.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванеев Александр Викторович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
01.11.2016

Муж: Ванеев Александр Викторович

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванеев Александр Викторович

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
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