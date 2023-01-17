Чернышев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1879
Отец: Чернышев Михаил Ананьев
Мать: Чернышева Анастасия
Крещение
15.04.1879
Николаевская церковь. №37. Крестные Меркурий Порфирьевич Мохнаткин и в вдова Евгения Егоровна Чернышева
Бракосочетание
19.01.1898
Рождение ребёнка
17.10.1898
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
29.12.1900
Сын: Чернышев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
24.02.1903
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Чернышев Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
30.05.1910
Сын: Чернышев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.
Сын: Чернышев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна
Смерть
Неизвестно