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Чернышев Василий Михайлович

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1879

Отец: Чернышев Михаил Ананьев

Мать: Чернышева Анастасия

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
15.04.1879
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Николаевская церковь. №37. Крестные Меркурий Порфирьевич Мохнаткин и в вдова Евгения Егоровна Чернышева
Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Чернышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1900

Сын: Чернышев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1903

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Чернышев Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1910

Сын: Чернышев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.

Сын: Чернышев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Чернышева Соломея Максимовна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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