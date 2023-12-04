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(Мягкова) Мария Степановна
(Мягкова) Мария Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Мягков Степан Дмитриевич
1877 г.р.
Мать
Мягкова (Ильина) Василиса Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Мягков Степан Дмитриевич
Мать:
Мягкова Василиса Васильевна
Смерть
1986
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