(Мягкова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мягкова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мягков Степан Дмитриевич

Мать: Мягкова Василиса Васильевна

Смерть
1986
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