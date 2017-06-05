Быкова Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Наталья Константиновна

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Место рождения

Ташкент

Дата рождения

17.01.1951

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951

Отец: не указан

Мать: Быкова Анастасия Иванова

Ташкент
Рождение ребёнка
11.01.1972

Дочь: Яковлева Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Яковлев Олег Васильевич

Ташкент
Рождение ребёнка
12.02.1974

Сын: Яковлев Максим Олегович

Отец ребёнка: Яковлев Олег Васильевич

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Олег Васильевич

Смерть
2018
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