Быкова Наталья Константиновна
Место рожденияТашкент
Дата рождения17.01.1951
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: не указан
Мать: Быкова Анастасия Иванова
Ташкент
Рождение ребёнка
11.01.1972
Дочь: Яковлева Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Яковлев Олег Васильевич
Ташкент
Рождение ребёнка
12.02.1974
Отец ребёнка: Яковлев Олег Васильевич
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018