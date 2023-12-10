Дарья Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Меркурьевна

Дарья Меркурьевна

Место рождения

Лисьи Горки

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Меркурий Филиппович

Мать: не указана

Лисьи Горки
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9P3J?i=1166&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина Аксеновна

Отец ребёнка: Аксён Ефимович

Кузовино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Проверить https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-1F18?i=140&wc=M69S-33D%3A224254401%2C235329501%2C235413901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MQ-M99V-5?i=7... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close