Дарья Меркурьевна
Место рожденияЛисьи Горки
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Меркурий Филиппович
Лисьи Горки
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Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина Аксеновна
Отец ребёнка: Аксён Ефимович
Кузовино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно