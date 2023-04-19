Земченкова (Чулкова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земченкова (Чулкова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958

Отец: Никулин Николай

Мать: Чулкова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1978

Дочь: Столбова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Земченков Александр Александрович

г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1981

Дочь: Жанна Александровна

Отец ребёнка: Земченков Александр Александрович

г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земченков Александр Александрович

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