Земченкова (Чулкова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958
Отец: Никулин Николай
Мать: Чулкова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1978
Дочь: Столбова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Земченков Александр Александрович
г.Прокопьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1981
Дочь: Жанна Александровна
Отец ребёнка: Земченков Александр Александрович
г.Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно