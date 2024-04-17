Дехканова-Дудина Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехканова-Дудина Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: Дудин Филипп Платонович

Мать: Дудина-Касаткина Аксинья(Ксения) Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехканов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1973

Дочь: Гущина-Дехканова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Дехканов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1973

Дочь: Дудина-Гущина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.06.1977

Сын: Дехканов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Дехканов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
11.06.1977

Сын: Дехканов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

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