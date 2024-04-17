Дехканова-Дудина Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1973
Дочь: Гущина-Дехканова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Дехканов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
16.02.1973
Дочь: Дудина-Гущина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1977
Сын: Дехканов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Дехканов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1977
Сын: Дехканов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан