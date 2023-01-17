Шадрин Спиридон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.12.1914 ст.
Дата смерти31.10.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1914 ст.
Отец: Шадрин Петр Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1954
Дочь: Федина Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Шадрина Ирина Степановна
Кемеровская область, Таштагольский район, п. Калары
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Ирина Степановна
Смерть
31.10.1985
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область