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Шадрин Спиридон Петрович

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Место рождения

Большой Бащелак, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 25.12.1914 ст.

Дата смерти

31.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.12.1914 ст.

Отец: Шадрин Петр Федорович

Мать: Шадрина Миладора Никитична

Большой Бащелак, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1954

Дочь: Федина Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Шадрина Ирина Степановна

Кемеровская область, Таштагольский район, п. Калары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Ирина Степановна

Смерть
31.10.1985
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
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