Абдеева Ляля Миннулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдеева Ляля Миннулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Мать: Абдеева Медина

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