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Krohn Frederick Thomas

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Место рождения

Madeira (F), Portugal

Дата рождения

16.11.1863

Дата смерти

30.04.1947

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1863

Отец: Krohn Nicolas

Мать: Krohn Wilhemina

Madeira (F), Portugal
Место жительства
1881
13 Belsize Square, St John Hampstead, London, England
Место жительства
1881
Бракосочетание
Около 1893

Жена: Krohn Ellen Rebecca

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Marjorie Ellen

Мать ребёнка: Krohn Ellen Rebecca

Harrow Middlx
Место жительства
02.04.1911
Nairn Whitchurch Lane, Edgware, Middlesex, England
Место жительства
02.04.1911
Место жительства
29.09.1939
Woodcote, Stonegrove, Harrow, Middlesex, England
Работа или профессия
Неизвестно
Photographic Materials Manufacturer
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1947
Pinner, Middlesex, England
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