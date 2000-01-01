Krohn Frederick Thomas
Место рожденияMadeira (F), Portugal
Дата рождения16.11.1863
Дата смерти30.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1863
Отец: Krohn Nicolas
Мать: Krohn Wilhemina
Madeira (F), Portugal
Место жительства
1881
13 Belsize Square, St John Hampstead, London, England
Место жительства
1881
Бракосочетание
Около 1893
Жена: Krohn Ellen Rebecca
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Marjorie Ellen
Мать ребёнка: Krohn Ellen Rebecca
Harrow Middlx
Место жительства
02.04.1911
Nairn Whitchurch Lane, Edgware, Middlesex, England
Место жительства
02.04.1911
Место жительства
29.09.1939
Woodcote, Stonegrove, Harrow, Middlesex, England
Работа или профессия
Неизвестно
Photographic Materials Manufacturer
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1947
Pinner, Middlesex, England