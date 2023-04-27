(Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чиж Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович
Отец ребёнка: Чиж Владимир Антонович
Брянск, город Брянск, Брянская область