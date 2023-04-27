(Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Прокофий Антонович

Отец ребёнка: Чиж Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Отец ребёнка: Чиж Владимир Антонович

Брянск, город Брянск, Брянская область

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