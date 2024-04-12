Владимирова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1905 ст.
Дата смерти04.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1905 ст.
Крещение
15.07.1905 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111, 33об-34 восприемники: крестьянин Василий Яковлев д. Лаврушево, девица Мария Арсениева д. Скородново
Смерть
04.11.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург