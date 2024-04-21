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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрченко) Надежда Никитишна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина (Юрченко) Зинаида Никитншна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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