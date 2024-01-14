Морозов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1814 г.р.

Жена

Дети

Около 1872 г.р.
Около 1872 г.р.
Около 1875 г.р.
Около 1882 г.р.
Около 1884 г.р.
Около 1888 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Сергей

Мать: Митродора (Амфондора) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Морозов Арсений

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Морозов Филипп

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Морозов Фёдор

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Морозов Александр

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Морозов Михаил

Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Федора Ефимовна

Смерть
После 1897
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