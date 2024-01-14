Морозов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Морозов Арсений
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Морозов Филипп
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Морозов Фёдор
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Морозов Александр
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Морозов Михаил
Мать ребёнка: Морозова Федора Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Федора Ефимовна
Смерть
После 1897