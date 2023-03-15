Довгун Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгун Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1980

Отец: Довгун Константин

Мать: Довгун Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.2005

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Довгун Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Довгун Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгун Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
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