Довгун Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1980
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1980
Отец: Довгун Константин
Рождение ребёнка
16.02.2005
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Довгун Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Довгун Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довгун Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область