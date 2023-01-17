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Heck Franz

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Место рождения

Lohrbach, Mosbach, Baden

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

1826 г.р.
1831 г.р.
1832 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Lohrbach, Mosbach, Baden
Рождение ребёнка
1826

Сын: Heck Kaspar

Мать ребёнка: Heck Philippina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
31.05.1831

Сын: Heck Jakob

Мать ребёнка: Heck Philippina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Heck Christian

Мать ребёнка: Heck Philippina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Heck Michael

Мать ребёнка: Heck Philippina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Heck Anton

Мать ребёнка: Heck Philippina

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Heck Philippina

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