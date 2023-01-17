Heck Franz
Место рожденияLohrbach, Mosbach, Baden
Дата рождения1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Lohrbach, Mosbach, Baden
Рождение ребёнка
1826
Сын: Heck Kaspar
Мать ребёнка: Heck Philippina
Рождение ребёнка
31.05.1831
Сын: Heck Jakob
Мать ребёнка: Heck Philippina
Рождение ребёнка
1832
Сын: Heck Christian
Мать ребёнка: Heck Philippina
Рождение ребёнка
1836
Сын: Heck Michael
Мать ребёнка: Heck Philippina
Рождение ребёнка
1838
Сын: Heck Anton
Мать ребёнка: Heck Philippina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Heck Philippina