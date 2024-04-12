Никита Матфеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Восприемник
12.09.1904 ст.
Афанасьевская церковь 12.09.1904 Юхновщина Иван Никитич Федоров Юхновщина отец запасной рядовой 93 иркутского полка Никита Ефимович Федоров Юхновщина мать жена Александра Георгиевна Устья крестьяни... Показать все
Поручитель
04.02.1907 ст.
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
Неизвестно