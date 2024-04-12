Никита Матфеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Матфеевич

Место рождения

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
12.09.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.09.1904 Юхновщина Иван Никитич Федоров Юхновщина отец запасной рядовой 93 иркутского полка Никита Ефимович Федоров Юхновщина мать жена Александра Георгиевна Устья крестьяни... Показать все
Поручитель
04.02.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.02.1907 Шиловщины санитарный младший надзиратель Павел Федорович Устья крестьянская девица Агрипина Матвеевна по жениху Заборовья крестьянин Иван Игнатьевич Синев по же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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