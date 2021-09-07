Щеглова (Бахтина) Ольга Серафимовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1971
Дата смерти07.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1971
Рождение ребёнка
26.03.1990
Дочь: Подчувалова Алиса Александровна
Отец ребёнка: Щеглов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1996
Сын: Щеглов Роман Александрович
Отец ребёнка: Щеглов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2021