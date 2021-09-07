Щеглова (Бахтина) Ольга Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеглова (Бахтина) Ольга Серафимовна

Щеглова (Бахтина) Ольга Серафимовна

avatar

Место рождения

Кокшага, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.07.1971

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1971

Отец: Бахтин Серафим Васильевич

Мать: Бахтина Таисья Григорьевна

Кокшага, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1990

Дочь: Подчувалова Алиса Александровна

Отец ребёнка: Щеглов Александр Николаевич

Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.06.1996

Сын: Щеглов Роман Александрович

Отец ребёнка: Щеглов Александр Николаевич

Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Александр Николаевич

Смерть
07.09.2021
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close