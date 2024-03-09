Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Плешков Павел Владимирович
Плешков Павел Владимирович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Мужской
Отец
Плешков Владимир Петрович
1872 г.р.
Мать
Плешкова Гранислава Алексеевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Плешков Владимир Петрович
Мать:
Плешкова Гранислава Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия