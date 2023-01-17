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Лизунов Андрей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лизунов Гавриил Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1912

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Журавлев Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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