Лизунов Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лизунов Гавриил Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1912
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1914
Сын: Журавлев Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно