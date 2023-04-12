Киселев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иван Диомидович
Мать: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Беляев Елизавета
Мать ребёнка: Киселев жена Киселева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Киселев Аркадий
Мать ребёнка: Киселев жена Киселева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляев Александра
Мать ребёнка: Киселев жена Киселева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселев жена Киселева