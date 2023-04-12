Киселев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван Диомидович

Мать: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Беляев Елизавета

Мать ребёнка: Киселев жена Киселева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Киселев Аркадий

Мать ребёнка: Киселев жена Киселева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляев Александра

Мать ребёнка: Киселев жена Киселева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселев жена Киселева

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