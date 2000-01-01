Блинова (Вязникова) Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Марья Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Параскева Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Блинов Федот Козьмич
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Домнина Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Параскева Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Макрида Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Банникова Евфимия Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Блинов Семен Козьмич
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1764 ст.
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Редникова Гликерия Козьминична
Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792 ст.