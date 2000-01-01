Блинова (Вязникова) Марья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Вязникова) Марья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1792 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Марья Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Параскева Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Блинов Федот Козьмич

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Домнина Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Параскева Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Блинов Дементей Козьмич

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Макрида Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Банникова Евфимия Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Блинов Семен Козьмич

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Блинов Филимон Козьмич

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Редникова Гликерия Козьминична

Отец ребёнка: Блинов Козьма Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Козьма Антипович

Смерть
1792 ст.
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