Калашникова (Лоскутова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Савва
Отец ребёнка: Калашников Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Григорий
Отец ребёнка: Калашников Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Калашников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калашников Сергей
Смерть
Неизвестно