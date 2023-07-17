Калашникова (Лоскутова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Лоскутова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Лоскутов Иван

Мать: Лоскутова (Кужлева) Епистимья (Лепистиния)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Савва

Отец ребёнка: Калашников Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Григорий

Отец ребёнка: Калашников Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Калашников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Сергей

Смерть
Неизвестно

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