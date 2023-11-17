Харитон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Степанида Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ларион Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дмитрий Харитонович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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