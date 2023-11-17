Харитон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Степанида Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ларион Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Дмитрий Харитонович
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно