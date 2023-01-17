Богатырёва Домна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти14.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Богатырёв Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Сын: Богатырёв Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Сын: Богатырёв Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Дочь: Ларина Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Сын: Богатырёв Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Сын: Богатырёв Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Дочь: Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич
Сын: Богатырёв Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич