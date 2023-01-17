Богатырёва Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырёва Домна Степановна

Богатырёва Домна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

14.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Богатырёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Богатырёв Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1906

Сын: Богатырёв Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Ларина Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Богатырёв Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Богатырёв Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
02.05.1915

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1917

Сын: Богатырёв Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Богатырёв Григорий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Григорий Андреевич

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
14.05.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close