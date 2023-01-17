Кузьменко Герасим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1917
Дочь: Матрена Герасимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1920
Дочь: Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно