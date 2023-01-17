Кузьменко Герасим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Герасим Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кузьменко Данила Денисович

Мать: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.11.1917

Дочь: Матрена Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.11.1920

Дочь: Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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