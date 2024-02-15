Манзырева (Бабикова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манзырева (Бабикова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабиков Владимир

Мать: Галина

Рождение ребёнка
05.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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