Манзырева (Бабикова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабиков Владимир
Мать: Галина
Рождение ребёнка
05.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности