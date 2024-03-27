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Скутов Степан

Место рождения

д.Стриганцы, Витебская обл.

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: ?

Мать: (Скутова) Евдокия Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Скутов Степан Карпович рядовой Дата рождения __.__.1907 Дата и место призыва 24.06.1941 Богушевский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н Дата выбытия __.08.1944 Причина выбытия пропал... Показать все
Смерть
?.08.1944

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