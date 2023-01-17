Громов Арсений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Арсений Константинович

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Место рождения

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1892

Жена: Громова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Захарова Прасковья Арсеньевна

Мать ребёнка: Громова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Громов Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Громова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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