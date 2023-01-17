Громов Арсений Константинович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Захарова Прасковья Арсеньевна
Мать ребёнка: Громова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Громов Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Громова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно